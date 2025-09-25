La psy en boîte

60 cartes et un livret pour faire le tour de soi, sans prise de tête Il y a tant de situations qu'on aimerait aborder au mieux, sans stress, en confiance et avec une bonne estime de soi... Mais est-ce vraiment évident ? Amour (de soi) et bonne humeur à gogo ! Drôle et pop, ce coffret vous donne un petit coup de pouce. Il vous aide à y voir plus clair et à vous poser les bonnes questions psy, grâce à des cartes bourrées de self-love et des réponses, juste là, dans la boîte. Anne Wehr, autrice, illustratrice et dresseuse de sardines sauvages, est la créatrice de ce coffret feel good. Retrouvez Anne sur son insta @lavieselonelles.