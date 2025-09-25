Inscription
#Essais

La psy en boîte

Anne Wehr

ActuaLitté
60 cartes et un livret pour faire le tour de soi, sans prise de tête Il y a tant de situations qu'on aimerait aborder au mieux, sans stress, en confiance et avec une bonne estime de soi... Mais est-ce vraiment évident ? Amour (de soi) et bonne humeur à gogo ! Drôle et pop, ce coffret vous donne un petit coup de pouce. Il vous aide à y voir plus clair et à vous poser les bonnes questions psy, grâce à des cartes bourrées de self-love et des réponses, juste là, dans la boîte. Anne Wehr, autrice, illustratrice et dresseuse de sardines sauvages, est la créatrice de ce coffret feel good. Retrouvez Anne sur son insta @lavieselonelles.

Par Anne Wehr
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Anne Wehr

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Réussite personnelle

Retrouver tous les articles sur La psy en boîte par Anne Wehr

Commenter ce livre

 

La psy en boîte

Anne Wehr

Paru le 10/10/2025

96 pages

Leduc.s éditions

24,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028534097
9791028534097
© Notice établie par ORB
plus d'informations

