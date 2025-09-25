L’attrayant et fougueux Saint-Pierre

Lorsque Pierre rencontre Jésus, il devait être âgé de presque quarante-cinq ans, soit bien plus d'une dizaine d'années de plus que son maître, Jésus, qui passait pour un rabbi très jeune. Physiquement, c'est un homme petit et trapu , ses mains sont grosses, calleuses, courtes, avec des veines saillantes. Nous savons que Pierre était un véritable Galiléen, comme la plupart de ses compagnons apôtres, facilement reconnaissables. Il connaît parfaitement les traditions locales et religieuses, ainsi que tout ce qui concerne son métier - la pêche - qu'il a apprise de son père. On sait peu de choses sur sa famille : son père, Jonas, serait décédé avant ou pendant la vie publique de Jésus, et sa mère nous est inconnue. Cet ouvrage nous fait découvrir l'un des personnages majeurs de l'Evangile : l'apôtre Pierre. Un personnage si important que Jésus lui confie rien de moins que les clés de son Royaume, avec le pouvoir de s'en servir pour ouvrir - ou non - les portes du Ciel.