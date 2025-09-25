Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Les pompiers

Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre sonore avec des illustrations simples et délicates et six sons délicieux, pour apprendre à reconnaître les sons produits par la caserne des pompiers. La journée des pompiers est pleine d'aventures. Dès que l'alarme retentit, ils foncent éteindre l'incendie, tandis qu'à l'autre bout de la ville, il y a un chaton à sauver. Mais à la fin de la journée, ils sont accueillis par la mascotte de la caserne qui leur fait la fête !

Par Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan
Chez Sassi Editore

|

Auteur

Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan

Editeur

Sassi Editore

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les pompiers par Sarah Negrel, Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan

Commenter ce livre

 

Les pompiers

Roberta Marcolin, Nelli Aghekyan trad. Sarah Negrel

Paru le 25/09/2025

12 pages

Sassi Editore

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788830382190
9788830382190
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.