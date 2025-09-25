Les pompiers

Un livre sonore avec des illustrations simples et délicates et six sons délicieux, pour apprendre à reconnaître les sons produits par la caserne des pompiers. La journée des pompiers est pleine d'aventures. Dès que l'alarme retentit, ils foncent éteindre l'incendie, tandis qu'à l'autre bout de la ville, il y a un chaton à sauver. Mais à la fin de la journée, ils sont accueillis par la mascotte de la caserne qui leur fait la fête !