#Essais

Comment agir face aux gens en colère

Ryan Martin

Découvrez les 10 méthodes clés d'un professeur de psychologie expert sur le sujet de la colère. Que la confrontation ait lieu à la maison, au travail, en direct ou en ligne, faire face à la colère d'autrui peut être émotionnellement drainant. Grâce à l'expertise de l'auteur et des années de recherche et de pratique clinique, ce livre vous aidera à gérer des situations potentiellement explosives afin d'aboutir à une issue pacifiste. Il propose 10 méthodes clés pour braver efficacement les personnes en colère, en commençant par déterminer ce que l'on attend d'elles et savoir quand se désengager du conflit. Il explique également comment éviter les attaques frontales et personnelles, ou encore comment atteindre ceux qui refusent de communiquer. A l'aide des témoignages, des conseils pratiques et des exercices proposés, vous apprendrez à ne plus fuir dès qu'une situation dérape, mais au contraire à la désamorcer avec finesse. Ne craignez plus la colère !

Par Ryan Martin
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

Ryan Martin

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Communication interpersonnelle

Comment agir face aux gens en colère

Ryan Martin

Paru le 25/09/2025

336 pages

Editions Jouvence

19,95 €

9782889840304
