Renaître pour faire naître

Elle pensait que donner la vie une seconde fois serait simple, comme une évidence. Un deuxième enfant, un nouveau bonheur pour agrandir la famille. Mais rien ne se passe comme prévu. Les jours défilent, les mois passent et l'attente s'éternise. Dans ce roman graphique aussi intime que bouleversant, La Renarde Bouclée nous entraîne dans le tumulte d'un désir d'enfant contrarié. Avec sensibilité, elle raconte ce voyage agité en haute mer que personne ne prépare vraiment : les déceptions, les dérives entre l'espoir et la perte, les tempêtes émotionnelles, la douleur... mais également les éclaircies, les élans de vie et les remises en question salutaires. Véritable ode à la patience, à la créativité et à la renaissance, ce témoignage rappelle à toutes les âmes qui se battent pour donner la vie qu'elles ne sont et ne seront jamais seules. Et si, en chemin, la vie vous ouvrait à une transformation inattendue ?