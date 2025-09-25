Inscription
#Roman graphique

Renaître pour faire naître

La renarde bouclée

ActuaLitté
Elle pensait que donner la vie une seconde fois serait simple, comme une évidence. Un deuxième enfant, un nouveau bonheur pour agrandir la famille. Mais rien ne se passe comme prévu. Les jours défilent, les mois passent et l'attente s'éternise. Dans ce roman graphique aussi intime que bouleversant, La Renarde Bouclée nous entraîne dans le tumulte d'un désir d'enfant contrarié. Avec sensibilité, elle raconte ce voyage agité en haute mer que personne ne prépare vraiment : les déceptions, les dérives entre l'espoir et la perte, les tempêtes émotionnelles, la douleur... mais également les éclaircies, les élans de vie et les remises en question salutaires. Véritable ode à la patience, à la créativité et à la renaissance, ce témoignage rappelle à toutes les âmes qui se battent pour donner la vie qu'elles ne sont et ne seront jamais seules. Et si, en chemin, la vie vous ouvrait à une transformation inattendue ?

Par La renarde bouclée
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

La renarde bouclée

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Romans graphiques

Renaître pour faire naître

La renarde bouclée

Paru le 25/09/2025

208 pages

Editions Jouvence

18,95 €

ActuaLitté
9782889840267
© Notice établie par ORB
