La boite à étoiles

Jérôme Camil

ActuaLitté
Un cadeau fait main, ça vaut combien d'objets achetés ? "Un jour, ma maman m'a dit, que nous, les écureuils, si nous pouvons monter si haut dans les arbres, c'est pour décrocher les étoiles". Accompagné de son meilleur copain, un jeune écureuil se met en quête d'une étoile pour sa maman. Elle est morte et, depuis, le temps s'est arrêté pour lui. Il lui tient à coeur, ce cadeau ! Pour essayer de donner du sens à ce qui n'en a pas. Pour dire au revoir. Pour que la vie continue. Lauréat Prix des Incorruptibles (CP) 2020-2021 : Une fin de loup Lauréat Prix Gayant Lecture 2021 (catégore 2 à partir 6/7 ans) : PAF ! Lauréat Prix des Incorruptibles CP 2021-2022 : PAF ! Lauréat Prix Tatoulu jaune 2022 catégorie 5-6 ans : Sa majesté Versaï

Par Jérôme Camil
Chez Alice

|

Auteur

Jérôme Camil

Editeur

Alice

Genre

Autres éditeurs (A à E)

La boite à étoiles

Jérôme Camil

Paru le 25/09/2025

48 pages

Alice

15,00 €

ActuaLitté
9782874266690
