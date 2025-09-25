Scribus 1.7, maître d’oeuvre de votre communication

De la conception à l'impression professionnelle, un guide pratique sur la publication assistée par ordinateur avec le logiciel libre Scribus - Maîtrisez les techniques PAO avec 9 projets pratiques. La publication assistée par ordinateur (PAO) est incontournable pour créer des documents de qualité professionnelle. Ce guide pratique vous accompagne dans l'apprentissage de Scribus 1. 7, logiciel de PAO multiplateforme apprécié pour sa robustesse, sa précision et sa gratuité. Approche pédagogique L'auteur privilégie une démarche progressive, alliant théorie et pratique. Les ateliers reproduisent des situations réelles, du brief client jusqu'aux fichiers de production. Ils couvrent l'ensemble des besoins couramment rencontrés en PAO professionnelle. Contenu de l'ouvrage Partie 1 : La chaîne graphique et éditoriale - Rôle central de la PAO dans le processus créatif - Intégration des contenus graphiques et textuels - Découverte de Scribus 1. 7 et ses principales nouveautés Partie 2 : Fondamentaux de la PAO - Flux de travail et organisation - Choix des polices et conventions typographiques - Préparation des visuels et gestion des couleurs - Préparation des fichiers d'impression et PDF/X Partie 3 : Neuf ateliers pratiques inspirés du quotidien professionnel - Identité visuelle : papier à en-tête, carte de visite - Communication print : flyer avec vernis sélectif, dépliant multi-volets - Signalétique : roll-up, affiche grand format - Packaging : conception de boîte en carton - Edition : catalogue produit multipages - Digital : document interactif pour le webPublic cible Ce livre s'adresse à tous les professionnels et particuliers souhaitant acquérir une solide maîtrise des techniques de PAO avec le logiciel libre Scribus. - Graphistes et maquettistes découvrant Scribus - Entrepreneurs gérant leur communication visuelle - Associations créant leurs supports de communication - Etudiants en arts graphiques et communication - Professionnels migrant vers des solutions alternatives - Utilisateurs recherchant une approche technique rigoureusePoints forts de Scribus - Qualité professionnelle : génération de PDF conformes aux standards de l'impression - Fonctionnalités avancées : gestion des styles, remplacement de couleurs, liaison des blocs de texte, opération sur formes, gabarits, tableaux, formulaires PDF, etc. - Compatibilité : fonctionne sur Windows, macOS et Linux - Formats ouverts : vous pourrez toujours accéder à vos fichiers et les exploiter - Solution économique : pas de frais de licence ni d'abonnement