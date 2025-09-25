Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Scribus 1.7, maître d’oeuvre de votre communication

Damien Albiser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De la conception à l'impression professionnelle, un guide pratique sur la publication assistée par ordinateur avec le logiciel libre Scribus - Maîtrisez les techniques PAO avec 9 projets pratiques. La publication assistée par ordinateur (PAO) est incontournable pour créer des documents de qualité professionnelle. Ce guide pratique vous accompagne dans l'apprentissage de Scribus 1. 7, logiciel de PAO multiplateforme apprécié pour sa robustesse, sa précision et sa gratuité. Approche pédagogique L'auteur privilégie une démarche progressive, alliant théorie et pratique. Les ateliers reproduisent des situations réelles, du brief client jusqu'aux fichiers de production. Ils couvrent l'ensemble des besoins couramment rencontrés en PAO professionnelle. Contenu de l'ouvrage Partie 1 : La chaîne graphique et éditoriale - Rôle central de la PAO dans le processus créatif - Intégration des contenus graphiques et textuels - Découverte de Scribus 1. 7 et ses principales nouveautés Partie 2 : Fondamentaux de la PAO - Flux de travail et organisation - Choix des polices et conventions typographiques - Préparation des visuels et gestion des couleurs - Préparation des fichiers d'impression et PDF/X Partie 3 : Neuf ateliers pratiques inspirés du quotidien professionnel - Identité visuelle : papier à en-tête, carte de visite - Communication print : flyer avec vernis sélectif, dépliant multi-volets - Signalétique : roll-up, affiche grand format - Packaging : conception de boîte en carton - Edition : catalogue produit multipages - Digital : document interactif pour le webPublic cible Ce livre s'adresse à tous les professionnels et particuliers souhaitant acquérir une solide maîtrise des techniques de PAO avec le logiciel libre Scribus. - Graphistes et maquettistes découvrant Scribus - Entrepreneurs gérant leur communication visuelle - Associations créant leurs supports de communication - Etudiants en arts graphiques et communication - Professionnels migrant vers des solutions alternatives - Utilisateurs recherchant une approche technique rigoureusePoints forts de Scribus - Qualité professionnelle : génération de PDF conformes aux standards de l'impression - Fonctionnalités avancées : gestion des styles, remplacement de couleurs, liaison des blocs de texte, opération sur formes, gabarits, tableaux, formulaires PDF, etc. - Compatibilité : fonctionne sur Windows, macOS et Linux - Formats ouverts : vous pourrez toujours accéder à vos fichiers et les exploiter - Solution économique : pas de frais de licence ni d'abonnement

Par Damien Albiser
Chez D-BookeR Editions

|

Auteur

Damien Albiser

Editeur

D-BookeR Editions

Genre

PAO

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Scribus 1.7, maître d’oeuvre de votre communication par Damien Albiser

Commenter ce livre

 

Scribus 1.7, maître d’oeuvre de votre communication

Damien Albiser

Paru le 02/10/2025

220 pages

D-BookeR Editions

36,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782822711708
9782822711708
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.