Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Pokémon Activités et coloriages

Dragon d'or

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre d'activités et de coloriages Pixel pour retrouver les Pokémon emblématiques ! Dans ce livre, des Pokémon en Pixel Art sont à colorier, de Pikachu à Poussacha en passant par Chochodile et Coiffeton ! Entre coloriages mystères à compléter, modèles de Pokémon à reproduire et tableaux mosaïques à remplir de stickers, chaque page est une nouvelle découverte ! D'autres coloriages Pokémon dans les collections " Coloriages en folie ", " Coloriages pixels ", " Maxi coloriages ", " Mes coloriages cherche-et-trouve " et " Mes coloriages cherche-et-trouve géants " !

Par Dragon d'or
Chez Les Livres du Dragon d'Or

|

Auteur

Dragon d'or

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pokémon Activités et coloriages par Dragon d'or

Commenter ce livre

 

Pokémon Activités et coloriages

Dragon d'or

Paru le 16/10/2025

64 pages

Les Livres du Dragon d'Or

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782821219182
9782821219182
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.