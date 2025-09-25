Pokémon Activités et coloriages

Un livre d'activités et de coloriages Pixel pour retrouver les Pokémon emblématiques ! Dans ce livre, des Pokémon en Pixel Art sont à colorier, de Pikachu à Poussacha en passant par Chochodile et Coiffeton ! Entre coloriages mystères à compléter, modèles de Pokémon à reproduire et tableaux mosaïques à remplir de stickers, chaque page est une nouvelle découverte ! D'autres coloriages Pokémon dans les collections " Coloriages en folie ", " Coloriages pixels ", " Maxi coloriages ", " Mes coloriages cherche-et-trouve " et " Mes coloriages cherche-et-trouve géants " !