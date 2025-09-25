Inscription
La bible de la divination

Anne Laudereau, Isabella Drayson

Tous les secrets d'un large éventail d'outils et de méthodes de cartomancie grâce à ce grand répertoire. Avec des instructions faciles à suivre et des illustrations claires, La bible de la divination lève le mystère sur les outils de divination. 13 méthodes de divination détaillées : tarot, la chiromancie, la numérologie, le pendule, la radiesthésie, les runes, la lecture des feuilles de thé, les cristaux, la méthode des pièces de monnaie ... Ce guide pratique aidera à déverrouiller les messages secrets et à créer pour vous-même et pour les autres un avenir heureux et positif.

Par Anne Laudereau, Isabella Drayson
Chez Editions Artémis

Auteur

Anne Laudereau, Isabella Drayson

Editeur

Editions Artémis

Genre

Arts divinatoires

La bible de la divination

Isabella Drayson trad. Anne Laudereau

Paru le 25/09/2025

192 pages

Editions Artémis

19,90 €

Scannez le code barre 9782816023220
9782816023220
