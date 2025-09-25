Tous les secrets d'un large éventail d'outils et de méthodes de cartomancie grâce à ce grand répertoire. Avec des instructions faciles à suivre et des illustrations claires, La bible de la divination lève le mystère sur les outils de divination. 13 méthodes de divination détaillées : tarot, la chiromancie, la numérologie, le pendule, la radiesthésie, les runes, la lecture des feuilles de thé, les cristaux, la méthode des pièces de monnaie ... Ce guide pratique aidera à déverrouiller les messages secrets et à créer pour vous-même et pour les autres un avenir heureux et positif.