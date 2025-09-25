Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Greffier

Olivia Baldes

ActuaLitté
Ce guide s'adresse à tous les candidats préparant les concours - externe, interne, 3e concours - et l'examen professionnel C en G de greffier (catégorie B). Outre la présentation du métier et les témoignages de professionnels qu'il contient, ce livre permet de préparer : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - La note de synthèse (concours externe et 3e concours) - La note administrative (concours interne) - Les questions juridiques (concours externe et interne) - Les mises en situation professionnelle (examen professionnel C en G) L'EPREUVE D'ADMISSION - Entretien avec le jury Des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés vous sont proposés pour comprendre les attendus du jury et mieux réussir les épreuves de sélection.

Par Olivia Baldes
Chez Studyrama

|

Auteur

Olivia Baldes

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

Retrouver tous les articles sur Greffier par Olivia Baldes

Commenter ce livre

 

Greffier

Olivia Baldes

Paru le 25/09/2025

328 pages

Studyrama

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759058341
9782759058341
© Notice établie par ORB
plus d'informations

