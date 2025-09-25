Ce guide s'adresse à tous les candidats préparant les concours - externe, interne, 3e concours - et l'examen professionnel C en G de greffier (catégorie B). Outre la présentation du métier et les témoignages de professionnels qu'il contient, ce livre permet de préparer : LES EPREUVES D'ADMISSIBILITE - La note de synthèse (concours externe et 3e concours) - La note administrative (concours interne) - Les questions juridiques (concours externe et interne) - Les mises en situation professionnelle (examen professionnel C en G) L'EPREUVE D'ADMISSION - Entretien avec le jury Des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés vous sont proposés pour comprendre les attendus du jury et mieux réussir les épreuves de sélection.
