La guerre de siège en 1870-1871

Jean-Noël Grandhomme, Laurent Jalabert, Stéphane Tison

La guerre franco-allemande de 1870-1871 constitue un conflit d'une singulière modernité opposant deux nations inscrites dans un cycle d'industrialisation rapide, tout en se trouvant à la charnière avec d'anciennes pratiques militaires comme celles des sièges de ville. L'investissement des places fortes : c'est cette forme multiséculaire de l'art militaire que ce volume cherche à analyser. En effet, à côté des batailles qui ont pu marquer les esprits, la mémoire collective a également retenu de cette guerre le siège de bien des villes : Strasbourg, Metz, Belfort, Sedan, Paris, Bitche figurent parmi les plus emblématiques. Bien d'autres sont aujourd'hui méconnus : Phalsbourg, Sélestat, Toul, Péronne, Montmédy, entre autres. L'ouvrage aborde la quasi-totalité des vingt-cinq sièges du conflit. Il analyse cette forme spécifique de lutte, mais aussi l'expérience des combattants et des civils, la résonnance de ces affrontements à l'échelle internationale comme dans la mémoire européenne.

Par Jean-Noël Grandhomme, Laurent Jalabert, Stéphane Tison
Chez PU Rennes

Auteur

Jean-Noël Grandhomme, Laurent Jalabert, Stéphane Tison

Editeur

PU Rennes

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

La guerre de siège en 1870-1871

Jean-Noël Grandhomme, Laurent Jalabert, Stéphane Tison

Paru le 25/09/2025

477 pages

PU Rennes

30,00 €

9782753599116
