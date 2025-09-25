La guerre de siège en 1870-1871

La guerre franco-allemande de 1870-1871 constitue un conflit d'une singulière modernité opposant deux nations inscrites dans un cycle d'industrialisation rapide, tout en se trouvant à la charnière avec d'anciennes pratiques militaires comme celles des sièges de ville. L'investissement des places fortes : c'est cette forme multiséculaire de l'art militaire que ce volume cherche à analyser. En effet, à côté des batailles qui ont pu marquer les esprits, la mémoire collective a également retenu de cette guerre le siège de bien des villes : Strasbourg, Metz, Belfort, Sedan, Paris, Bitche figurent parmi les plus emblématiques. Bien d'autres sont aujourd'hui méconnus : Phalsbourg, Sélestat, Toul, Péronne, Montmédy, entre autres. L'ouvrage aborde la quasi-totalité des vingt-cinq sièges du conflit. Il analyse cette forme spécifique de lutte, mais aussi l'expérience des combattants et des civils, la résonnance de ces affrontements à l'échelle internationale comme dans la mémoire européenne.