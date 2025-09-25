Bénigne et l'invasion des citrouilles

Les potions de transformation des sorcières ont été sabotées. Qui a peur de leur magie ? Un petit roman craquant à la fabrication soignée. Catastrophe ! Les potions magiques des sorcières ont été trafiquées. Elles transforment tout en citrouilles : les maisons, les objets... et même le professeur Toussaint ! Bientôt, la magie est déclarée interdite. Bénigne, la jeune sorcière, décide de mener l'enquête. Avec ses amis, elle se lance sur la piste des crapauds, dont la bave est un ingrédient crucial...