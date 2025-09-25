Inscription
#Roman jeunesse

Bénigne et l'invasion des citrouilles

Caly, Blandine Butelle

ActuaLitté
Les potions de transformation des sorcières ont été sabotées. Qui a peur de leur magie ? Un petit roman craquant à la fabrication soignée. Catastrophe ! Les potions magiques des sorcières ont été trafiquées. Elles transforment tout en citrouilles : les maisons, les objets... et même le professeur Toussaint ! Bientôt, la magie est déclarée interdite. Bénigne, la jeune sorcière, décide de mener l'enquête. Avec ses amis, elle se lance sur la piste des crapauds, dont la bave est un ingrédient crucial...

Par Caly, Blandine Butelle
Chez Syros

|

Auteur

Caly, Blandine Butelle

Editeur

Syros

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Bénigne et l'invasion des citrouilles

Blandine Butelle

Paru le 25/09/2025

128 pages

Syros

8,95 €

ActuaLitté
9782748539059
