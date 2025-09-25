Tous philosophes !

Longtemps cantonnée à la classe de terminale, la pratique de la philosophie par toutes et tous est aujourd'hui un enjeu essentiel pour se dégager de l'immédiateté face à l'exacerbation des pulsions, pour permettre l'émergence de la pensée dans un univers dominé par le slogan, pour s'inscrire lucidement dans une communauté humaine apaisée. Les autrices de cet ouvrage, membres de l'AGSAS, ont une longue expérience des ateliers de philosophie à l'école et ailleurs. Elles expliquent ici l'urgence de leur mise en oeuvre et en décrivent précisément les modalités. Elles identifient un certain nombre d' "invariants" qui garantissent que chacune et chacun sera bien reconnu comme un "interlocuteur valable" , en mesure de réfléchir sur lui-même, son rapport aux autres et au monde. Elles décrivent la posture de l'animateur et les différentes étapes du déroulement de l'atelier. Elles montrent, exemples à l'appui, à quel point cette démarche peut être féconde, dans toutes les classes ordinaires bien sûr, mais également dans l'enseignement spécialisé, les médiathèques et les cafés, comme lors de rencontres intergénérationnelles, dans le cadre d'un festival ou même d'une cure thermale ! C'est dire qu'on découvrira dans cet ouvrage une réflexion approfondie sur l'importance de la philosophie pour penser le monde... et peut-être même panser le monde. On y trouvera également de beaux témoignages et de nombreuses pistes offertes à tous les éducateurs et éducatrices qui ne se résignent pas à voir disparaître l'humain dans "le bruit et la fureur" du monde.