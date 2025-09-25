Thomas More, l'art de diriger

En 1929, G. K. Chesterton écrivait : "Thomas More est important aujourd'hui, mais moins qu'il ne le sera dans cent ans". Nous y sommes ! Face à l'idéologie libérale qui infiltre tout, il s'agit de retrouver la liberté d'une conscience enracinée en Dieu. Thomas More en est le témoin lumineux : figure des bouleversements du XVIe siècle, homme politique canonisé pour avoir suivi sa conscience jusqu'au martyre, proclamé saint patron des dirigeants par Jean-Paul II, il fut aussi, selon Erasme, un "ami de toutes les saisons" . A une époque de mutations spectaculaires, son exemple peut éclairer tous ceux qui exercent une responsabilité. Ce livre leur offre un compagnonnage d'amitié, une halte spirituelle et intellectuelle. Le théologien anglais y parle aux coeurs d'aujourdhui avec une étonnante actualité, une humilité profonde et une vision limpide du bien commun et de l'art difficile de gouverner. François-Daniel Migeon est le fondateur du Thomas More Leadership Institute.