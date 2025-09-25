Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Thomas More, l'art de diriger

François-Daniel Migeon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 1929, G. K. Chesterton écrivait : "Thomas More est important aujourd'hui, mais moins qu'il ne le sera dans cent ans". Nous y sommes ! Face à l'idéologie libérale qui infiltre tout, il s'agit de retrouver la liberté d'une conscience enracinée en Dieu. Thomas More en est le témoin lumineux : figure des bouleversements du XVIe siècle, homme politique canonisé pour avoir suivi sa conscience jusqu'au martyre, proclamé saint patron des dirigeants par Jean-Paul II, il fut aussi, selon Erasme, un "ami de toutes les saisons" . A une époque de mutations spectaculaires, son exemple peut éclairer tous ceux qui exercent une responsabilité. Ce livre leur offre un compagnonnage d'amitié, une halte spirituelle et intellectuelle. Le théologien anglais y parle aux coeurs d'aujourdhui avec une étonnante actualité, une humilité profonde et une vision limpide du bien commun et de l'art difficile de gouverner. François-Daniel Migeon est le fondateur du Thomas More Leadership Institute.

Par François-Daniel Migeon
Chez Salvator

|

Auteur

François-Daniel Migeon

Editeur

Salvator

Genre

Histoire de la philosophie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Thomas More, l'art de diriger par François-Daniel Migeon

Commenter ce livre

 

Thomas More, l'art de diriger

François-Daniel Migeon

Paru le 25/09/2025

132 pages

Salvator

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782706729461
9782706729461
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.