Photo d'une T3sla en feu

3 rappeuses, une grosse entreprise du pétrole, une agence de com, des voitures électriques en feu et un bébé géant sur le point d'exploser. Le chaos et une satire terrible de notre monde contemporain. Asha, Ivy et Farzana, trois rappeuses, sont approchées par une boîte de communication pour enregistrer un titre pour Tatol, un géant de l'industrie pétrolière, afin de leur apporter des jeunes et de buzz sur leurs réseaux. Ils savent que les jeunes sont plutôt écolos, et ils ont besoin de renouveler leurs followers, plutôt constitués de propriétaires de SUV. Asha, Ivy et Farzana hésitent à s'associer à une entreprise comme Tatol, mais finissent par accepter, pensant empocher l'argent sans se compromettre, par une chanson ouvertement contre Tatol. La chanson est diffusée, associée à l'image d'une Tesla en feu, et c'est un succès. L'agence de com est ravie de l'effet de la campagne et des nouveaux followers qui affluent sur les réseaux. Très vite, le phénomène dépasse les rappeuses : des t-shirts à l'effigie d'une Tesla en feu sont produits, et certains passent à l'acte : des voitures sont brulées et les images diffusées sur les réseaux avec la musique pour Tatol en fond. Asha, Ivy et Farzana se déchirent : doivent-elles communiquer pour se désolidariser de ces actes ou non ? On passe un cap quand un salarié de Tatol est attaqué à coups de barre de fer et se retrouve à l'hôpital. Le groupe implose, et pour la boîte de la com, c'est l'occasion pour un final en live afin de prouver que les jeunes idéalistes anti-Tatol ne sont que de dangereux délinquants. En conclusion, Tatol obtient du gouvernement le droit d'exploitation absolu sur les ressources naturelles du pays.

Chez L'Agrume

|

Auteur

Editeur

L'Agrume

Genre

Réalistes, contemporains

Paru le 25/09/2025

304 pages

L'Agrume

23,50 €

Scannez le code barre 9782487071278
9782487071278
© Notice établie par ORB
"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
