Crochet granny square fleurs mixetmatch

Le crochet mix&match est de retour... version fleurie ! Ce coffret contient 50 nouveaux modèles de granny squares à crocheter, du plus simple au plus sophistiqué, sur le thème des fleurs, à plat ou en relief. Une carte = un carré. Au recto de chaque carte figure la photo du modèle à taille réelle ; au verso, son diagramme. Toutes les techniques de crochet et les indications pour lire un diagramme sont réunies dans un petit livre de 32 pages inclus dans le coffret. Le principe des cartes avec modèles à taille réelle permet d'envisager une infinité de projets sur la base du mix and match : on compose son assemblage sur-mesure en associant les designs et on peut ainsi visualiser le rendu avant de se lancer. A chacun son pattern !