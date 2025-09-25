Apprendre les uns des autres à partir des expériences vécues de chacun. Ce livre reconnaît la valeur des connaissances personnelles ancrées dans l'expérience vécue de chaque individu et démontre l'importance de les partager entre pairs. Il appelle à une nouvelle approche de la connaissance, valorisant la diversité des sources de savoirs. Pourquoi et comment capitaliser sur ces expériences réussies ? La méthode " We are Peers " (WAP) permet d'identifier, organiser les savoirs et ainsi apprendre, produire et partager des connaissances collectivement. Ce livre dépasse les barrières traditionnelles de l'éducation et de la formation. Il montre comment nous pouvons tous et toutes partager nos connaissances quel que soit notre activité, notre titre ou notre diplôme. C'est ainsi que chacun peut contribuer à transformer son entreprise ou établissement d'enseignement et de formation en une véritable organisation apprenante.