Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Apprendre les uns des autres

Diane Lenne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Apprendre les uns des autres à partir des expériences vécues de chacun. Ce livre reconnaît la valeur des connaissances personnelles ancrées dans l'expérience vécue de chaque individu et démontre l'importance de les partager entre pairs. Il appelle à une nouvelle approche de la connaissance, valorisant la diversité des sources de savoirs. Pourquoi et comment capitaliser sur ces expériences réussies ? La méthode " We are Peers " (WAP) permet d'identifier, organiser les savoirs et ainsi apprendre, produire et partager des connaissances collectivement. Ce livre dépasse les barrières traditionnelles de l'éducation et de la formation. Il montre comment nous pouvons tous et toutes partager nos connaissances quel que soit notre activité, notre titre ou notre diplôme. C'est ainsi que chacun peut contribuer à transformer son entreprise ou établissement d'enseignement et de formation en une véritable organisation apprenante.

Par Diane Lenne
Chez Eyrolles

|

Auteur

Diane Lenne

Editeur

Eyrolles

Genre

Knowledge management

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Apprendre les uns des autres par Diane Lenne

Commenter ce livre

 

Apprendre les uns des autres

Diane Lenne

Paru le 25/09/2025

234 pages

Eyrolles

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416020094
9782416020094
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.