La chaise tue

Comment échapper à la sédentarité et remettre son corps en marche ? Obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires, maux de dos, mais également anxiété, dépression et créativité en berne... Alors que nous passons la majorité de notre temps assis, le manque d'activité physique tue sans bruit. Car notre société ultra-sédentaire a oublié une sagesse fondamentale : nous sommes faits pour marcher. Bonne nouvelle, le remède est gratuit, plaisant, et accessible à tout âge ! Il n'est pas nécessaire de courir un marathon ou de s'inscrire en salle de sport, du moment qu'on modifie son environnement et ses habitudes. En s'appuyant sur les travaux de scientifiques, d'éducateurs, de sociologues et d'architectes, Alexandre Dana et Victor Fersing proposent des solutions concrètes pour remettre du mouvement simple dans nos vies : au travail, dans nos loisirs, avec nos proches ou encore dans nos villes. Vous découvrirez comment : - La sédentarité est devenue l'un des fléaux majeurs de notre époque. - Sortir du piège du " sportif sédentaire " et retrouver un mouvement quotidien naturel. - Transformer votre environnement (bureau, maison, école, ville) pour qu'il invite au mouvement. - Retrouver une meilleure santé physique, mentale et sociale grâce à des solutions simples et concrètes. Ce livre est pour vous si : - Vous passez vos journées assis·e et sentez que votre corps " s'éteint " petit à petit. - Vous êtes parent ou éducateur et souhaitez redonner aux enfants le goût du mouvement. - Vous êtes manager, entrepreneur ou salarié et voulez combattre la fatigue et le manque de créativité liés au bureau. - Vous cherchez des alternatives au tout-écran et au confort qui immobilise.