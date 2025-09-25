Inscription
#Essais

Petit apéro - Trace ta route

Laurent Gaulet

ActuaLitté
Arriverez-vous à rentrer chez vous ? Quelle est la règle du jeu ? En solo ou en équipe, trouvez le chemin le plus rapide pour rentrer chez vous ! Posez vos cartes tour à tour pour aller d'un bout à l'autre de la table, et empêchez les autres de le faire en bloquant leur chemin avec vos propres cartes. Attention, la route est pleine de surprises : contrôles routiers, pauses pipi ou ravitaillement, autant d'obstacles qui risquent de bloquer votre chemin ! Arriverez-vous de l'autre côté de la table ?

Par Laurent Gaulet
Chez First

|

Auteur

Laurent Gaulet

Editeur

First

Genre

Jeux de société

Petit apéro - Trace ta route

Laurent Gaulet

Paru le 25/09/2025

First

6,95 €

ActuaLitté
9782412102862
