#Imaginaire

Le Fantôme de l'opéra

Louis-Pier Sicard

Après le succès des Contes interdits, découvrez les "Classiques interdits"! La candidature de Christine Daaé est retenue pour la toute nouvelle comédie musicale qui se tiendra dans le palais Bernier, merveille architecturale du 21e siècle financée par un riche consortium d'investisseurs. Christine aura pour rôle celui de remplaçante de la prima donna, Carlotta Giudicelli. Or voilà qu'à peine quelques heures après son arrivée dans l'opéra, la Carlotta tombe grièvement malade. Christine obtient bien malgré elle le rôle principal. Ce qui semblait un malheureux accident devient plus inquiétant lorsque l'agent de la prima donna se jette du troisième étage du palais, en pleine foule, et qu'un journaliste ayant critiqué Christine Daaé est écrasé par un lustre en plein concert. Il apparaît dès lors naïf de croire en de simples coïncidences : tous ceux qui se dressent sur le chemin de la jeune chanteuse en sont mortellement écartés. Mais par qui ? Afin de résoudre cette énigme, les rumeurs qui circulent au sujet d'un Fantôme hantant les sous-sols inondés de l'opéra semblent offrir une première piste.

Par Louis-Pier Sicard
Chez Editions Contre-Dires

Auteur

Louis-Pier Sicard

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Terreur

Le Fantôme de l'opéra

Louis-Pier Sicard

Paru le 09/10/2025

250 pages

Editions Contre-Dires

22,00 €

9782386900389
