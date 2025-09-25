Inscription
#Imaginaire

L'Abrégé des contes perdus d'Emily Wilde

Christophe Rosson, Heather Fawcett

ActuaLitté
"L'universitaire la plus grincheuse d'Angleterre est priée de rendre ses livres à la bibliothèque sous peine de terribles conséquences. ' Toute sa vie durant, Emily Wilde s'est consacrée à l'étude des fées. Mais elle se lance à présent dans le projet le plus dangereux de toute sa carrière : comprendre un royaume magique de l'intérieur - comme souveraine, cette fois-ci. Accompagnée du versatile et néanmoins charmant Wendell Bambleby, Emily est propulsée dans un monde qu'elle considère avec un émerveillement tout professionnel. Malheureusement, la belle-mère de Wendell leur a laissé un cadeau d'adieu dont ils se seraient volontiers passés. Ce sera l'occasion pour Emily de se plonger dans de nouvelles piles de tomes poussiéreux, en quête de solutions pour lever la malédiction pesant sur Silva Lupi... Si seulement Wendell voulait bien cesser de la déconcentrer constamment avec ses coquecigrues sur le mariage ! Traduit de l'anglais par Christophe Rosson A propos de la série : "Un roman à la vivacité infiniment enchanteresse, à la plume si maîtrisée, si riche et aboutie dans la construction de son univers, que vous en sortirez ensorcelée, convaincue que Heather Fawcett a trouvé ce journal au fond d'une malle de voyage couverte de sel marin. ' Melissa Albert, autrice de Hazel Wood et Nos coeurs maudits "Ce roman fantasy magnifiquement sombre qui scintille de neige et de magie m'a complètement enchantée. ' Sangu Mandanna, autrice de La Société très secrète des sorcières extraordinaires

Par Christophe Rosson, Heather Fawcett
Chez Sabran

|

Auteur

Christophe Rosson, Heather Fawcett

Editeur

Sabran

Genre

Fantasy

L'Abrégé des contes perdus d'Emily Wilde

Heather Fawcett trad. Christophe Rosson

Paru le 25/09/2025

416 pages

Sabran

18,90 €

ActuaLitté
9782385601430
