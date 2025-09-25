Six mois en démocratie familiale

Et si nos enfants avaient beaucoup plus de ressources que les adultes en général et leurs parents en particulier ne l'imaginent ? Si les enfants avaient la capacité de développer leurs propres opinions dès leur plus jeune âge ? Si nos enfants avaient les compétences pour participer aux décisions qui les concernent ? Mais comment prendre en compte la parole des enfants au jour le jour ? Bienvenus en démocratie familiale avec la famille Peissoneaux ! Vous partagerez le quotidien des enfants et des parents pour voir comment la prise en compte de l'opinion de chacun peut se faire au quotidien. Claire retranscrit des situations de leur quotidien pour vous proposer une vision plus démocratique de la famille, où chacun a la possibilité de voir son opinion prise en compte afin de participer aux choix qui constituent le quotidien d'une famille. Cette démarche de prise en considération de la parole des enfants ne va pas sans soulever une multitude de questions ! Heureusement, plusieurs personnalités se sont prêtées au jeu et ont éclairé ces situations de leurs compétences : pédopsychiatre, formatrice enfance, accompagnante en éducation positive, docteur en sciences de l'éducation, militants.