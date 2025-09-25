Inscription
En ce moment :

#Roman jeunesse

Les secrets de Brûle-Dragon

Carina Rozenfeld, Lucile Leca

ActuaLitté
- Un monde extraordinaire peuplé de créatures étranges dans lequel un trio attachant vit des aventures merveilleuses. - Le quatrième volet d'une série à la croisée du fantastique et de la fantasy, qui s'inspire de classiques comme Narnia et Harry Potter, pour faire découvrir ces genres aux jeunes lecteurs. - Plus de 10 000 exemplaires vendus ! Elliott, désormais en classe de cinquième, est impatient de voir le passage vers Draconia s'ouvrir afin d'avoir la réponse aux nombreuses questions qu'il se pose depuis son dernier voyage : à qui appartenait la voix de l'homme qui lui a répondu à travers le portail de lune ? Est-ce que sa mère est bien vivante, mais cachée sous la forme d'un dragon depuis toutes ces années ? L'héritier des Draconis ne se doute pas qu'une fois retourné sur Draconia, c'est une véritable épopée dans les entrailles de la terre sous un volcan capricieux qui l'attend, ainsi qu'un combat terrible... Elliott n'est pas au bout de ses efforts pour sauver Draconia et son statut d'héritier des Draconis.

Par Carina Rozenfeld, Lucile Leca
Chez Gulf Stream

|

Auteur

Carina Rozenfeld, Lucile Leca

Editeur

Gulf Stream

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Les secrets de Brûle-Dragon

Carina Rozenfeld

Paru le 25/09/2025

248 pages

Gulf Stream

13,90 €

ActuaLitté
9782383495345
