#Album jeunesse

Quand vient l'automne...

Carmen Saldaña

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une douce invitation à plonger dans la magie de l'automne, avec des mécanismes de glissière qui transforment les illustrations. "L'automne arrive dans la forêt. Les feuilles colorées tombent des arbres. Les écureuils se blottissent les uns contre les autres, tandis que la maman sanglier et son petit profitent d'un dernier bain avant l'arrivée du froid. Pendant ce temps, les oiseaux prennent leur envol vers le sud, là où la chaleur persiste même en hiver. Une douce invitation à plonger dans la magie de l'automne, avec des mécanismes de glissière qui transforment les illustrations au fil des pages".

Par Carmen Saldaña
Chez Kimane

|

Auteur

Carmen Saldaña

Editeur

Kimane

Genre

Livres rabats, tirettes

Commenter ce livre

 

Quand vient l'automne...

Carmen Saldaña

Paru le 25/09/2025

12 pages

Kimane

13,95 €

9782383224501
© Notice établie par ORB
