Quand vient l'automne...

Une douce invitation à plonger dans la magie de l'automne, avec des mécanismes de glissière qui transforment les illustrations. "L'automne arrive dans la forêt. Les feuilles colorées tombent des arbres. Les écureuils se blottissent les uns contre les autres, tandis que la maman sanglier et son petit profitent d'un dernier bain avant l'arrivée du froid. Pendant ce temps, les oiseaux prennent leur envol vers le sud, là où la chaleur persiste même en hiver. Une douce invitation à plonger dans la magie de l'automne, avec des mécanismes de glissière qui transforment les illustrations au fil des pages".