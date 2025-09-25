L'Arche de Mère

Un Space opera de Pierre Bordage Yhué, atteinte d' une maladie dégénérative incurable encourage son amoureux, Sohann, à rejoindre l'armée pour défendre l'humanité contre une espèce inconnue, les nostrems. Ceux-ci ont déjà exterminé des milliards d'humains sur plusieurs planètes colonisées depuis des siècles. Lors d'une attaque, Sohann est tué, et Yhué est recueillie à bord de l'Arche, un gigantesque vaisseau spatial dirigé par Mère, une mystérieuse jeune femme autoritaire vénérée comme un gourou. Quel est le projet de Mère ? Qui sont ces nostrems qui sèment la désolation ? Les humains payent-ils leur passé conquérant et violent ? Que penser du terrible avertissement des caudales, natifs de la planète Selgat : " L'espèce qui vient sera sans pitié... " ? Un roman ample, une aventure galactique mouvementée, une réflexion sur l'humanité portée par des personnages humains et non humains attachants... ou terrifiants.