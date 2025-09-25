Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

L'Arche de Mère

Pierre Bordage

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un Space opera de Pierre Bordage Yhué, atteinte d' une maladie dégénérative incurable encourage son amoureux, Sohann, à rejoindre l'armée pour défendre l'humanité contre une espèce inconnue, les nostrems. Ceux-ci ont déjà exterminé des milliards d'humains sur plusieurs planètes colonisées depuis des siècles. Lors d'une attaque, Sohann est tué, et Yhué est recueillie à bord de l'Arche, un gigantesque vaisseau spatial dirigé par Mère, une mystérieuse jeune femme autoritaire vénérée comme un gourou. Quel est le projet de Mère ? Qui sont ces nostrems qui sèment la désolation ? Les humains payent-ils leur passé conquérant et violent ? Que penser du terrible avertissement des caudales, natifs de la planète Selgat : " L'espèce qui vient sera sans pitié... " ? Un roman ample, une aventure galactique mouvementée, une réflexion sur l'humanité portée par des personnages humains et non humains attachants... ou terrifiants.

Par Pierre Bordage
Chez Scrineo

|

Auteur

Pierre Bordage

Editeur

Scrineo

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'Arche de Mère par Pierre Bordage

Commenter ce livre

 

L'Arche de Mère

Pierre Bordage

Paru le 25/09/2025

373 pages

Scrineo

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381673806
9782381673806
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.