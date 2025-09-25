Je ne serai plus une proie

"Lorsque je repense aux deux années qui s'étirent derrière moi, j'ai l'impression d'assister à une chute sans fin. Une agonie. Mon agonie. Il me semble fou, aujourd'hui, d'avoir cru à une histoire pareille". 830 000 euros : c'est la somme volée par des brouteurs à Anne Deneuchatel. Deux années après le premier contact, une année après avoir porté plainte, elle a voulu démonter la machine infernale qui a manqué de la mener au suicide. Anne a toujours été une femme forte. Et puis un jour, alors qu'elle traversait une phase personnelle difficile, sa faiblesse a été repérée par un cyber-escroc sans scrupule qui séduit ses victimes pour leur soutirer de l'argent. Il a mis en place, durant des mois, une manipulation digne d'un mauvais thriller. Si l' "affaire du faux Brad Pitt" est exceptionnelle par le montant dérobé, elle est aussi emblématique des dérives de notre société où l'argent est roi, et l'empathie, moquée. Avec courage et lucidité, Anne Deneuchatel analyse dans ce livre, et pour la première fois, la façon dont elle a été piégée et les conséquences de l'emballement médiatique sur sa vie. Audelà d'un témoignage unique, ce livre est un cri d'alerte, un message de prévention et d'espoir. Anne Deneuchatel a 53 ans. Elle est née et a grandi dans le sud de la France avant de s'installer à La Réunion, où elle est décoratrice d'intérieur. Elle se bat désormais pour que les gouvernements, les banques et la justice luttent contre le fléau des cyber-escroqueries.