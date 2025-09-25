Mission d'âme

Un oracle de 38 cartes vibratoires pour activer des codes d'activation capables de réveiller les énergies correspondant aux besoins de votre âme afin de les guérir et de vous permettre de libérer les blocages inhérents à chacune de vos problématiques. Bienvenue à vous, aventurier de l'âme ! Vous êtes sur le point d'expérimenter un secret ancestral aux mille et une vertus. Chacune des 38 cartes vibratoires possède un " code d'activation " à télécharger dans le livre de 184 pages, pour écouter une mélodie magique capable de réveiller les énergies dont votre âme a besoin. Ce code unique vous permettra de résoudre un problème, apporter une guérison, servir de bouclier de protection, attirer la réussite et bien plus encore. Si votre esprit ne peut saisir la signification de ces fréquences vibratoires, votre âme les comprendra parfaitement.