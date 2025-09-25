Inscription
Mission d'âme

La Douce Pythie

ActuaLitté
Un oracle de 38 cartes vibratoires pour activer des codes d'activation capables de réveiller les énergies correspondant aux besoins de votre âme afin de les guérir et de vous permettre de libérer les blocages inhérents à chacune de vos problématiques. Bienvenue à vous, aventurier de l'âme ! Vous êtes sur le point d'expérimenter un secret ancestral aux mille et une vertus. Chacune des 38 cartes vibratoires possède un " code d'activation " à télécharger dans le livre de 184 pages, pour écouter une mélodie magique capable de réveiller les énergies dont votre âme a besoin. Ce code unique vous permettra de résoudre un problème, apporter une guérison, servir de bouclier de protection, attirer la réussite et bien plus encore. Si votre esprit ne peut saisir la signification de ces fréquences vibratoires, votre âme les comprendra parfaitement.

Par La Douce Pythie
Chez Exergue

Auteur

La Douce Pythie

Editeur

Exergue

Genre

Esotérisme

Mission d'âme

La Douce Pythie

Paru le 25/09/2025

179 pages

Exergue

24,90 €

9782361889630
