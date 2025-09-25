Jocko Willink et Leif Babin ont appris ce qu'était la réalité opérationnel des champs de bataille les plus violents et le plus dangereux d'Irak. En partageant des récits saisissants et de première main d'héroïsme, de pertes tragiques et de victoires durement gagnées, ils ont appris que le leadership, à tous les niveaux, est le facteur le plus important pour la réussite ou l'échec d'une équipe. Wilink et Babin sont rentrés chez eux après leur déploiement et ont mis en place une formation de leadership SEAL pour transmettre les dures leçons d'autodiscipline, de résistance mentale et d'autodéfense apprises au combat afin de contribuer à forger la prochaine génération de dirigeants SEAL. Après avoir quitté les équipes SEAL, ils ont lancé une entreprise, Echelon Front, pour enseigner ces mêmes principes de leadership aux dirigeants d'entreprises, de sociétés et d'organisations du secteur civil. Depuis lors, ils ont formé d'innombrables dirigeants et travaillé avec des centaines d'entreprises dans pratiquement tous les secteurs d'activité aux Etats-Unis et à l'étranger, leur enseignant comment développer leurs propres équipes de haute performance et diriger ces équipes le plus efficacement possible pour dominer leurs champs de bataille. Depuis sa sortie en octobre 2015, de la version originale, ce livre a révolutionné le développement du leadership et établi une nouvelle norme pour la littérature sur le sujet. Lecture obligatoire pour de nombreuses organisations parmi les plus performantes, ce livre est devenu partie intégrante des programmes officiels de formation au leadership pour des dizaines d'équipes commerciales, d'unités militaires et de premiers intervenants. Détaillant l'état d'esprit résilient et les principes de concentration totale qui permettent aux unités SEAL d'accomplir les missions de combat les plus difficiles, Responsabilité Absolue montre comment les appliquer à n'importe quelle équipe ou organisation, dans n'importe quel environnement de leadership. Un récit convaincant avec des instructions puissantes et une application directe, Responsabilité Absolue met les dirigeants du monde entier au défi d'atteindre leur objectif ultime : diriger et gagner.