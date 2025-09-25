Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Mon atelier mug cakes panda

Collectif, I2C, Mélanie Denizot, Albane Hémon, Elena Bogdan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le coffret Mon Atelier Mug Cake Panda est composé d'un mug panda à croquer, d'un petit fouet en silicone et manche en inox gravé, et d'une adorable cuillère Panda avec laquelle vous pourrez déguster l'une des 20 délicieuses recettes de mugs cakes ! Les petits pâtissiers en herbe et les gourmands de tout âge, ne se lasseront jamais de faire et de déguster les 20 recettes rapides et faciles du coffret Mon Atelier Mug Cake ! Composé d'un adorable mug panda, d'inspiration kawaii, d'un petit fouet en silicone et manche gravé en inox et d'une petite cuillère panda... Les goûters et pauses gourmandes seront plus kawaii que jamais !

Par Collectif, I2C, Mélanie Denizot, Albane Hémon, Elena Bogdan
Chez I2C

|

Auteur

Collectif, I2C, Mélanie Denizot, Albane Hémon, Elena Bogdan

Editeur

I2C

Genre

Desserts, pâtisseries

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon atelier mug cakes panda par Collectif, I2C, Mélanie Denizot, Albane Hémon, Elena Bogdan

Commenter ce livre

 

Mon atelier mug cakes panda

Collectif, I2C, Mélanie Denizot, Albane Hémon

Paru le 25/09/2025

44 pages

I2C

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782360916801
9782360916801
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.