Mon atelier mug cakes panda

Le coffret Mon Atelier Mug Cake Panda est composé d'un mug panda à croquer, d'un petit fouet en silicone et manche en inox gravé, et d'une adorable cuillère Panda avec laquelle vous pourrez déguster l'une des 20 délicieuses recettes de mugs cakes ! Les petits pâtissiers en herbe et les gourmands de tout âge, ne se lasseront jamais de faire et de déguster les 20 recettes rapides et faciles du coffret Mon Atelier Mug Cake ! Composé d'un adorable mug panda, d'inspiration kawaii, d'un petit fouet en silicone et manche gravé en inox et d'une petite cuillère panda... Les goûters et pauses gourmandes seront plus kawaii que jamais !