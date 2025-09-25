Londres, 1802, Luke Howard propose de nommer les nuages en latin ; il ne sait pas que cette nomenclature universellement reconnue aujourd'hui va bouleverser sa vie et celle de sa famille. 1802, Londres. Alors que la France et l'Angleterre sont en guerre, Luke Howard, un honnête apothicaire quaker, présente sa théorie sur les nuages à une importante société scientifique... Pour lui, les nuages ont une dimension universelle et leur donner des noms latins semble parfaitement approprié. Cette idée va pourtant susciter une énorme polémique et Howard et sa famille se retrouvent au coeur de la tourmente. Intrigues, coups bas, pouvoir des médias, tout s'en mêle. Manipulé par des espions de la couronne qui veulent se servir de lui pour combattre l'ennemi, Howard n'a qu'une idée en tête, survoler le nuage qui produit de la grêle, le dernier nuage qu'il n'a pas encore nommé... Inspiré de l'histoire vraie du météorologue anglais, Luke Howard, à l'origine de la nomenclature des nuages. Il y a, dans ce premier roman, tous les éléments d'un grand roman. Une plongée dans Londres du début du XIXe siècle, son effervescence scientifique et sa peur d'une attaque française, la découverte de la communauté singulière des quakers et une histoire d'amour entre deux êtres partagés entre la foi et la science.