La Police du Temps Tome 1

La nouvelle série de Jodi Taylor enfin traduite en français. Après le succès des " Chroniques de St Mary ", Jodi Taylor revient en force avec les aventures du fils de Max, déjà best-seller en Angleterre. Il y a bien longtemps... dans le futur, le secret du voyage dans le temps a fini par devenir accessible à tous. Sans surprise, le monde a failli s'écrouler, car il y aura toujours des personnes mal intentionnées qui voudront changer le cours de l'Histoire. C'est ainsi qu'est née la Police du Temps. Une organisation internationale toute puissante, chargée de veiller au respect de la ligne temporelle. Découvrez l'histoire de Jane, Luke et Matthew (le fils de Max et Leon), les pires recrues de l'histoire de la Police du Temps... Ou très probablement, trois jeunes qui pourraient tout changer... La nouvelle série de Jodi Taylor est un spin-off des " Chroniques de St-Mary ", qui a rencontré un succès immédiat en Angleterre. Le premier tome, La Police du Temps , est la meilleure vente de Jodi Taylor, tous titres confondus. Et la série a déjà dépassé les 70 000 exemplaires. Un succès notamment dû à l'humour anglais unique de Jodi Taylor, qui traite comme personne le thème du voyage dans le temps.