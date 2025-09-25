Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

La Police du Temps Tome 1

Jodi Taylor, Cindy Colin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La nouvelle série de Jodi Taylor enfin traduite en français. Après le succès des " Chroniques de St Mary ", Jodi Taylor revient en force avec les aventures du fils de Max, déjà best-seller en Angleterre. Il y a bien longtemps... dans le futur, le secret du voyage dans le temps a fini par devenir accessible à tous. Sans surprise, le monde a failli s'écrouler, car il y aura toujours des personnes mal intentionnées qui voudront changer le cours de l'Histoire. C'est ainsi qu'est née la Police du Temps. Une organisation internationale toute puissante, chargée de veiller au respect de la ligne temporelle. Découvrez l'histoire de Jane, Luke et Matthew (le fils de Max et Leon), les pires recrues de l'histoire de la Police du Temps... Ou très probablement, trois jeunes qui pourraient tout changer... La nouvelle série de Jodi Taylor est un spin-off des " Chroniques de St-Mary ", qui a rencontré un succès immédiat en Angleterre. Le premier tome, La Police du Temps , est la meilleure vente de Jodi Taylor, tous titres confondus. Et la série a déjà dépassé les 70 000 exemplaires. Un succès notamment dû à l'humour anglais unique de Jodi Taylor, qui traite comme personne le thème du voyage dans le temps.

Par Jodi Taylor, Cindy Colin
Chez HC Editions

|

Auteur

Jodi Taylor, Cindy Colin

Editeur

HC Editions

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Police du Temps Tome 1 par Jodi Taylor, Cindy Colin

Commenter ce livre

 

La Police du Temps Tome 1

Jodi Taylor trad. Cindy Colin

Paru le 25/09/2025

448 pages

HC Editions

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782357209190
9782357209190
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.