La Picardie d'antan

Olivier Bouze, Amélie Peroz

ActuaLitté
Plus de 350 cartes postales anciennes de la Picardie à la Belle Epoque. Regroupant plus de 350 cartes postales anciennes, La Picardie d'antan invite le lecteur à redécouvrir la région picarde il y a un peu plus d'un siècle. L'ouvrage s'articule autour de sept parties thématiques : La vie rurale ; L'eau et ses ressources ; De l'industrie aux petits métiers ; Les transports ; Les grandes cités ; Vie quotidienne et traditions picardes ; Loisirs ; Tourisme et événements. L'ensemble de l'iconographie est issue de la collection de cartes postales anciennes d'Olivier Bouze.

Olivier Bouze, Amélie Peroz
Chez HC Editions

Auteur

Olivier Bouze, Amélie Peroz

Editeur

HC Editions

Genre

Picardie

La Picardie d'antan

Olivier Bouze, Amélie Peroz

Paru le 25/09/2025

HC Editions

29,90 €

9782357209152
