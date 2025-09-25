Plus de 350 cartes postales anciennes de la Picardie à la Belle Epoque. Regroupant plus de 350 cartes postales anciennes, La Picardie d'antan invite le lecteur à redécouvrir la région picarde il y a un peu plus d'un siècle. L'ouvrage s'articule autour de sept parties thématiques : La vie rurale ; L'eau et ses ressources ; De l'industrie aux petits métiers ; Les transports ; Les grandes cités ; Vie quotidienne et traditions picardes ; Loisirs ; Tourisme et événements. L'ensemble de l'iconographie est issue de la collection de cartes postales anciennes d'Olivier Bouze.