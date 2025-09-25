Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Cherbourg d'antan

Françoise Surcouf

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Plus de 200 cartes postales anciennes de Cherbourg à la Belle Epoque. Regroupant plus de 200 cartes postales du début du siècle, Cherbourg d'antan est une invitation à un voyage dans le temps, qui offre aux Cherbourgeois de redécouvrir leur cité il y a plus d'un siècle. L'ouvrage s'articule autour de trois chapitres géographiques : le port et les quais autour du château, la vieille ville la jetée, la rade et l'arsenal. Une dernière partie est consacrée au quotidien et à l'art de vivre. L'iconographie provient du fonds de cartes postales anciennes de Marc Cobac, l'un des marchands les plus importants de la région.

Par Françoise Surcouf
Chez HC Editions

|

Auteur

Françoise Surcouf

Editeur

HC Editions

Genre

Normandie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cherbourg d'antan par Françoise Surcouf

Commenter ce livre

 

Cherbourg d'antan

Françoise Surcouf

Paru le 25/09/2025

HC Editions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782357209060
9782357209060
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.