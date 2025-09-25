Plus de 200 cartes postales anciennes de Cherbourg à la Belle Epoque. Regroupant plus de 200 cartes postales du début du siècle, Cherbourg d'antan est une invitation à un voyage dans le temps, qui offre aux Cherbourgeois de redécouvrir leur cité il y a plus d'un siècle. L'ouvrage s'articule autour de trois chapitres géographiques : le port et les quais autour du château, la vieille ville la jetée, la rade et l'arsenal. Une dernière partie est consacrée au quotidien et à l'art de vivre. L'iconographie provient du fonds de cartes postales anciennes de Marc Cobac, l'un des marchands les plus importants de la région.