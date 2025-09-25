400 cartes postales anciennes de la Corrèze à la Belle Epoque. Au fil de 400 cartes postales anciennes, La Corrèze d'antan plonge le lecteur au coeur de la Belle Epoque. L'ouvrage propose sept parties thématiques : Terre et paysans ; Grandes industries et petits métiers ; Les transports ; Les grandes cités ; Vie quotidienne et traditions ; Foi et croyances ; Fêtes et loisirs. La Belle Epoque est pour la Corrèze une période de transition : sur la rivière qui lui a donné son nom, les viaducs de chemin de fer remplacent peu à peu les gabarres. La mécanisation transforme doucement la vie dans les campagnes, encore rythmée par les moissons, l'élevage et les bourrées au son de la vielle. L'exode rural est en marche et les premières grandes fabriques (manufacture d'armes de Tulle et conserverie de Brive) attirent une large main-d'oeuvre. Le rail désenclave le pays, qui peut enfin exporter ses nombreuses richesses agricoles et manufacturières, mais aussi séduire les premiers touristes, grâce à son fabuleux patrimoine de châteaux, de rivières et de cascades. L'ensemble de l'iconographie provient de la plus importante collection privée de cartes postales anciennes sur le département.