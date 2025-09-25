Inscription
#Beaux livres

Le pilier

Walter Bonatti

Récit intimiste du plus grand solo de l'histoire de l'alpinisme qui sonne pour son auteur comme une résurrection. En août 1955, un jeune homme en dépression se présente au pied du Dru, au-dessus de Chamonix. Un an plus tôt, Walter Bonatti a été l'artisan du succès italien en Himalaya, sur le K2, mais ses compagnons l'ont trahi, l'abandonnant à un bivouac glacial à plus de 8 000 mètres. " Marqué au fer rouge ", Walter a perdu confiance en ses semblables. Il traverse une " crise morale " lorsqu'il se lance en solitaire dans l'ascension du pilier de granit vierge, dressé comme une chandelle vers le ciel. " Le pilier ", chapitre clé de A mes montagnes , l'autobiographie culte de Bonatti, est un récit incandescent des souffrances qu'un homme peut endurer pour se réconcilier avec la vie. Mais aussi un récit d'action haletant, où le succès paraît inaccessible presque jusqu'au bout. Walter Bonatti a écrit ce texte alors qu'il était encore un alpiniste hyperactif, imaginatif, passionné. L'intensité qui transpire dans toutes les aventures n'est jamais aussi intense que dans ce texte. Le Pilier : un homme joue sa vie et renaît en cinq jours.

Par Walter Bonatti
Chez Editions Michel Guérin

|

Auteur

Walter Bonatti

Editeur

Editions Michel Guérin

Genre

Alpinisme, escalade

Le pilier

Walter Bonatti

Paru le 25/09/2025

60 pages

Editions Michel Guérin

9,00 €

9782352216001
