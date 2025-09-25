Inscription
#Roman francophone

Ceux que l’on sème

Louise Guevara

ActuaLitté
"Chez elle, on vivait comme si on craignait d'exister trop fort. On ne faisait pas de vagues, on respectait les règles établies. A sa connaissance, personne de sa famille n'avait rencontré de sérieux problèmes, ni particulièrement bien réussi". Livamel est une province rurale rongée par un demi-siècle de guerre. Portée par l'espoir de changement, fuyant la vie de labeur dans les champs à laquelle elle semble destinée, Oly a rejoint la milice des Deux Lettres. Mais après des années de combats stériles, la guerre l'a épuisée. La disparition d'une amie achève de briser ses certitudes. Retrouver les siens et la vie qu'elle a laissée derrière elle devient une nécessité. Reste à savoir si cet "avant" existe encore, et quel sera le prix de sa liberté.

Par Louise Guevara
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Louise Guevara

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Ceux que l’on sème

Louise Guevara

Paru le 25/09/2025

184 pages

Editions L'Harmattan

18,00 €

9782336532660
