L’analyse de situations de l’aide-soignant : l'entraînement

Liliane Giraud

ActuaLitté
Un entraînement à tous les blocs du DEAS par l'analyse de situations L'analyse de situation est au coeur de la pratique aide-soignante. Elle est également au coeur des études d'aide-soignant : tous les blocs de compétences du Diplôme d'Etat d'aide-soignant (DEAS) sont validés en partie par des études de situation. Ce cahier d'exercices propose un entraînement spécifique à la rédaction des études de situation pour les 8 modules de formation concernés (modules 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 et 10) ainsi qu'un entraînement à l'analyse de situation pour le module 8. Les 13 situations d'entraînement reprennent les étapes essentielles de l'analyse de situations : - recueillir, trier et synthétiser les données ; - mettre la situation du patient en lien avec des données théoriques ; - utiliser le raisonnement clinique pour identifier les besoins et les risques ; - mettre en place des actes de soin et de prévention sous la responsabilité de l'infirmier ; - adapter sa communication à la personne et ses proches ; - évaluer sa prise en soins, la réajuster et faire les bonnes transmissions. Les exercices comprennent : - des questions progressives guidant le raisonnement clinique ; - des situations spécifiques au traitement des informations , au travail en équipe (tutorat d'un stagiaire, accueil d'un nouveau professionnel) et à l'entretien des locaux et du matériel ; - des corrections détaillées avec un accompagnement pas-à-pas ; - des rappels théoriques sur le rôle aide-soignant, l'anatomie et les pathologies pour consolider les connaissances. L'élève aide-soignant deviendra ainsi autonome dans le repérage des besoins et l'organisation de la prise en soins du patient, ce qui lui sera utile pour réussir son diplôme, ses stages et améliorer sa pratique au quotidien.

Chez Vuibert

Aide-soignat (AS) et auxiliair

L’analyse de situations de l’aide-soignant : l'entraînement

Paru le 25/09/2025

192 pages

14,50 €

9782311666403
