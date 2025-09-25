Inscription
#Polar

Le seul coupable

Jacques Saussey

L'ombre d'une erreur judiciaire met un ancien policier face au poids de la culbabilité. Septembre 2024. Un incendie se déclare à proximité de la maison de Paul Kessler, dans le Var. Au bout de quarante-huit heures, la piste criminelle est établie et les enquêteurs identifient la responsable : une certaine Laurence Dumas qui réside dans le Rhône, à plus de trois cents kilomètres de là. Immédiatement, la mémoire de l'ancien commandant de police le ramène à une affaire qu'il a traitée dix ans plus tôt. En effet, cette femme est la mère de Margaux, une jeune fille retrouvée assassinée près de Lyon en 2014. A l'époque, les investigations de son équipe ont conduit à l'inculpation de l'ex-petit ami de la victime. Mais toutes les certitudes de Kessler vont voler en éclats face à la colère et aux doutes de Laurence Dumas. Une question lui glace alors le sang : a-t-il pu commettre une erreur ?

Par Jacques Saussey
Chez Pocket

|

Auteur

Jacques Saussey

Editeur

Pocket

Genre

Romans policiers

Le seul coupable

Jacques Saussey

Paru le 25/09/2025

504 pages

Pocket

9,90 €

