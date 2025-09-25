Le clan du Ciel et l'étranger

Découvrez les aventures d'Etoile de Feuille, la cheffe du Clan du Ciel, dans cette intégrale regroupant les trois BD du Clan du Ciel et l'Etranger ! Etoile de Feuille, la cheffe du Clan du Ciel, est inquiète. La saison des feuilles mortes approche à grands pas et la nourriture commence à manquer. Le salut provient de Sol, ce nouveau venu qui rapporte des proies en abondance. Mais ses intentions sont troubles et pourraient bien menacer la cohésion du clan...
Par
Erin Hunter, Dan Jolley, Don Hudson, Aude Carlier Chez
Pocket
