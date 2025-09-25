Le clan du Ciel et l'étranger

Découvrez les aventures d'Etoile de Feuille, la cheffe du Clan du Ciel, dans cette intégrale regroupant les trois BD du Clan du Ciel et l'Etranger ! Etoile de Feuille, la cheffe du Clan du Ciel, est inquiète. La saison des feuilles mortes approche à grands pas et la nourriture commence à manquer. Le salut provient de Sol, ce nouveau venu qui rapporte des proies en abondance. Mais ses intentions sont troubles et pourraient bien menacer la cohésion du clan...