#Imaginaire

Le clan du Ciel et l'étranger

Erin Hunter, Dan Jolley, Don Hudson, Aude Carlier

ActuaLitté
Découvrez les aventures d'Etoile de Feuille, la cheffe du Clan du Ciel, dans cette intégrale regroupant les trois BD du Clan du Ciel et l'Etranger ! Etoile de Feuille, la cheffe du Clan du Ciel, est inquiète. La saison des feuilles mortes approche à grands pas et la nourriture commence à manquer. Le salut provient de Sol, ce nouveau venu qui rapporte des proies en abondance. Mais ses intentions sont troubles et pourraient bien menacer la cohésion du clan...

Par Erin Hunter, Dan Jolley, Don Hudson, Aude Carlier
Chez Pocket

|

Auteur

Erin Hunter, Dan Jolley, Don Hudson, Aude Carlier

Editeur

Pocket

Genre

Aventure

Le clan du Ciel et l'étranger

Erin Hunter, Dan Jolley, Don Hudson trad. Aude Carlier

Paru le 25/09/2025

272 pages

Pocket

13,90 €

9782266349727
