A l'ombre de la capitelle

Mireille Pluchard

Orpheline à l'âge de deux ans, Claire a été choyée par ses grands-parents maternels et paternels. Ces derniers voient en elle l'héritière de leur moulin à huile des bords de la Vère, au coeur des Cévennes. Ils orientent son instruction dans ce sens, sans se soucier de ses aspirations. De même, ils organisent son union avec l'héritier du moulin de l'Orviel. Malgré le peu d'attirance qu'elle éprouve envers Robert et l'attitude détestable de la mère du jeune homme, Claire accepte. De cette union naît le petit Florian. Alors que dans chaque foyer on pleure encore les morts de 14-18, une nouvelle guerre éclate. Robert est mobilisé. Claire se retrouve donc à la tête des deux moulins. Réussira-t-elle à relever le défi ? Les pièges en travers de sa route feront-ils obstacle à l'amour que le destin lui réserve ?

Chez Pocket

Auteur

Mireille Pluchard

Editeur

Pocket

Genre

Languedoc-Roussillon

Paru le 25/09/2025

519 pages

9,90 €

9782266348737
