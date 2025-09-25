La maison de Noctombre

Pour protéger leur famille, Gwen et ses frères et soeurs devront affronter leurs pires cauchemars. Après la mort de leur mère, Gwen, Roger et les jumelles Cerise et Noisette partent vivre sur la petite île de Noctombre avec leur beau-père, Henry. Là-bas se trouve la maison que leur grand-mère leur a léguée. Mais, à peine le seuil franchi, Gwen sent que quelque chose ne va pas. Quelle est cette moisissure qui se répand à vue d'oeil sur les murs ? A qui appartiennent ces yeux dorés terrifiants aperçus dans sa chambre ? Même Esmé, la jeune femme chargée de s'occuper des enfants, semble menaçante. Alors que les ombres se propagent, Gwen, Roger, Cerise et Noisette devront affronter leurs peurs pour vaincre ce qui se cache dans la pénombre.