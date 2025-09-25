Inscription
#Imaginaire

La maison de Noctombre

Eric Betsch, Jack Mackay

ActuaLitté
Pour protéger leur famille, Gwen et ses frères et soeurs devront affronter leurs pires cauchemars. Après la mort de leur mère, Gwen, Roger et les jumelles Cerise et Noisette partent vivre sur la petite île de Noctombre avec leur beau-père, Henry. Là-bas se trouve la maison que leur grand-mère leur a léguée. Mais, à peine le seuil franchi, Gwen sent que quelque chose ne va pas. Quelle est cette moisissure qui se répand à vue d'oeil sur les murs ? A qui appartiennent ces yeux dorés terrifiants aperçus dans sa chambre ? Même Esmé, la jeune femme chargée de s'occuper des enfants, semble menaçante. Alors que les ombres se propagent, Gwen, Roger, Cerise et Noisette devront affronter leurs peurs pour vaincre ce qui se cache dans la pénombre.

Par Eric Betsch, Jack Mackay
Chez Pocket

|

Auteur

Eric Betsch, Jack Mackay

Editeur

Pocket

Genre

Mondes fantastiques

La maison de Noctombre

Jack Mackay trad. Eric Betsch

Paru le 25/09/2025

272 pages

Pocket

15,90 €

ActuaLitté
9782266345538
© Notice établie par ORB
plus d'informations

