Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La Police

Jean-Marc Berlière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Heurs et malheurs de la police française de l'Ancien Régime jusqu'à nos jours. " Qu'est-ce que la police ? Quelle est son histoire, quels sont ses ressorts ? De cela on voudrait avoir quelque idée... C'est singulier comme on est peu renseigné là-dessus ", s'étonnait Daniel Halévy en 1931. De fait, si la police contemporaine a longtemps constitué en France un " trou noir " historiographique, de nombreuses publications récentes ont permis d'éclaircir l'évolution des forces de sécurité civile. Pour autant, ce travail de Jean-marc Berlière n'est pas une nouvelle histoire des polices. La formule du dictionnaire, novatrice, associe plaisir de lecture et exhaustivité dans l'approche. permettant d'embrasser les métamorphoses incessantes qui caractérisent l'institution, un monde, des figures de proue, des services dont les origines, les appellations, les missions n'ont cessé de muer : de l'Ancien régime à nos jours, de l'argot de police à Roger Wybot, du 17 octobre 1961, jour de la terrible répression policière d'une manifestation pacifique de musulmans français, à Maigret, du " 36 " aux " Brigades spéciales ", des lieutenants de police à Fouché, des " Brigades du Tigre " au Comité de Sûreté publique, le lecteur assemblera lui-même les pièces d'un puzzle intimement lié à l'histoire de France.

Par Jean-Marc Berlière
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Jean-Marc Berlière

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Police par Jean-Marc Berlière

Commenter ce livre

 

La Police

Jean-Marc Berlière

Paru le 25/09/2025

720 pages

Librairie Académique Perrin

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782262097349
9782262097349
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.