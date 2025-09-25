Dictionnaire historique de la Police

Heurs et malheurs de la police française de l'Ancien Régime jusqu'à nos jours. "Qu'est-ce que la police ? Quelle est son histoire, quels sont ses ressorts ? De cela on voudrait avoir quelque idée... C'est singulier comme on est peu renseigné là-dessus", s'étonnait Daniel Halévy en 1931. De fait, si la police contemporaine a longtemps constitué en France un "trou noir" historiographique, de nombreuses publications récentes ont permis d'éclaircir l'évolution des forces de sécurité civile. Pour autant, ce travail de Jean-Marc Berlière n'est pas une nouvelle histoire des polices. La formule du dictionnaire, novatrice, associe plaisir de lecture et exhaustivité dans l'approche. permettant d'embrasser les métamorphoses incessantes qui caractérisent l'institution, un monde, des figures de proue, des services dont les origines, les appellations, les missions n'ont cessé de muer : de l'Ancien régime à nos jours, de l'argot de police à Roger Wybot, du 17 octobre 1961, jour de la terrible répression policière d'une manifestation pacifique de musulmans français, à Maigret, du "36" aux "Brigades spéciales", des lieutenants de police à Fouché, des "Brigades du Tigre" au Comité de Sûreté publique, le lecteur assemblera lui-même les pièces d'un puzzle intimement lié à l'histoire de France.