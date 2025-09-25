Mon tour de Gaule

L'autobiographie d'une figure emblématique des syndicats français. Syndicaliste pragmatique, se défiant des experts et des idéologues, y compris au sein de sa propre organisation, Philippe Martinez a toujours préféré aux tribunes médiatiques le terrain et l'écoute des travailleurs. Dans son Tour de Gaule , il livre un témoignage unique sur l'action syndicale, dont les grands mouvements nationaux, très médiatisés, ne forment que la partie émergée, et sur la surdité des élites, incapables d'entendre la voix des citoyens. A travers des récits, des portraits et des anecdotes, il dépeint avec vigueur, humanité et humour, une France du travail diverse et contrastée, offrant un témoignage incarné de ce que peut être le syndicalisme : une lutte qui, loin de se cantonner au refus de tout changement, se mène contre les fermetures d'usines, pour la reprise d'activité et l'éclosion de nouveaux projets industriels dans des régions fortement touchées par le contexte économique actuel. Au gré de ce tour de Gaule, Philippe Martinez évoque également des combats personnels, ses efforts pour concilier " fin du monde et fin du mois " en ouvrant un dialogue fécond et inédit entre la CGT et les organisations écologistes, son souci d'accueillir la parole des femmes victimes de discriminations et son rejet absolu de l'extrême-droite qui trouve ses racines dans une histoire familiale traversée par la guerre civile espagnole et l'expérience de l'émigration vers la France.