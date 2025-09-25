Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mon tour de Gaule

Martin Veber, Philippe Martinez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'autobiographie d'une figure emblématique des syndicats français. Syndicaliste pragmatique, se défiant des experts et des idéologues, y compris au sein de sa propre organisation, Philippe Martinez a toujours préféré aux tribunes médiatiques le terrain et l'écoute des travailleurs. Dans son Tour de Gaule , il livre un témoignage unique sur l'action syndicale, dont les grands mouvements nationaux, très médiatisés, ne forment que la partie émergée, et sur la surdité des élites, incapables d'entendre la voix des citoyens. A travers des récits, des portraits et des anecdotes, il dépeint avec vigueur, humanité et humour, une France du travail diverse et contrastée, offrant un témoignage incarné de ce que peut être le syndicalisme : une lutte qui, loin de se cantonner au refus de tout changement, se mène contre les fermetures d'usines, pour la reprise d'activité et l'éclosion de nouveaux projets industriels dans des régions fortement touchées par le contexte économique actuel. Au gré de ce tour de Gaule, Philippe Martinez évoque également des combats personnels, ses efforts pour concilier " fin du monde et fin du mois " en ouvrant un dialogue fécond et inédit entre la CGT et les organisations écologistes, son souci d'accueillir la parole des femmes victimes de discriminations et son rejet absolu de l'extrême-droite qui trouve ses racines dans une histoire familiale traversée par la guerre civile espagnole et l'expérience de l'émigration vers la France.

Par Martin Veber, Philippe Martinez
Chez Plon

|

Auteur

Martin Veber, Philippe Martinez

Editeur

Plon

Genre

Actualité politique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon tour de Gaule par Martin Veber, Philippe Martinez

Commenter ce livre

 

Mon tour de Gaule

Martin Veber, Philippe Martinez

Paru le 25/09/2025

270 pages

Plon

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782259321112
9782259321112
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.