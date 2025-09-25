Inscription
Ordonnances en dermatologie

Jean-Marc Chavigny, Véronique Gagey-Caron

La dermatologie est une spécialité complexe, avec plus de 3 000 pathologies identifiées. Elle intègre différentes sous-spécialités, de la photodermatologie à l'oncodermatologie en passant par les maladies génétiques rares ou d'autres plus fréquentes, comme l'acné et les verrues. Ce livre a fait le choix d'être pratique et de répondre aux questions le plus souvent rencontrées en médecine générale et en dermatologie de ville. Il contient toutes les ordonnances nécessaires au quotidien rédigées en DCI, avec les posologies, les contre-indications et précautions d'emploi. Ordonnances en dermatologie constitue un guide et un aide-mémoire précieux pour la pratique quotidienne.

Chez Maloine

Auteur

Editeur

Maloine

Genre

Dermatologie, vénérologie

Paru le 25/09/2025

324 pages

36,00 €

9782224037147
