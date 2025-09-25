Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

La tyrannie de la grâce

Gilles Ceausescu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dieu unique, roi unique, loi unique : la leçon venue des origines semble unir sous la primauté de l'Un monothéisme et monarchie. Mais est-ce si vrai ? Dans cet essai fulgurant d'anthropologie fondamentale, Gilles-Jérémie Ceausescu montre comment la fragilité de la chair l'emporte, depuis toujours, sur la fiction de l'omnipotence. Des philosophes de la Grèce aux apologètes de l'Eglise, du tyran qui se fait craindre au monarque qui se fait aimer, de la justice à la bonté, de la sévérité à la clémence, voici enfin révélée la généalogie de notre conception de la Cité comme lieu de la donation et de l'échange. Plongeant dans les sources de notre culture, ce livre montre comment la nomination a été changée en émancipation, 'asservissement en affranchissement, la dépendance en reconnaissance. A la différence de la peur que produit le dieu impitoyable parce qu'invulnérable et immuable, le monarque inspire l'amour que seul peut procurer le sentiment d'une dette inaliénable, au sens propre d'une grâce, d'une gratuité fondée sur l'exercice sacrificiel du pouvoir. Ainsi se dessine l'espace commun dont nous sommes les héritiers et que nous pouvons habiter comme un bienfait partagé. Au sens propre, une philanthropie. Renversant la représentation usuelle du monothéisme, cette ouverture théologico-politique aussi inédite que saisissante est appelée à compter. Philosophe, écrivain, enseignant à l'Institut orthodoxe Saint-Serge, Gilles-Jérémie Ceausescu est l'auteur de plusieurs ouvrages mais publie ici le premier livre de son oeuvre personnelle, d'ordre métaphysique.

Par Gilles Ceausescu
Chez Cerf

|

Auteur

Gilles Ceausescu

Editeur

Cerf

Genre

Théologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La tyrannie de la grâce par Gilles Ceausescu

Commenter ce livre

 

La tyrannie de la grâce

Gilles Ceausescu

Paru le 25/09/2025

296 pages

Cerf

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204172868
9782204172868
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.