La tyrannie de la grâce

Dieu unique, roi unique, loi unique : la leçon venue des origines semble unir sous la primauté de l'Un monothéisme et monarchie. Mais est-ce si vrai ? Dans cet essai fulgurant d'anthropologie fondamentale, Gilles-Jérémie Ceausescu montre comment la fragilité de la chair l'emporte, depuis toujours, sur la fiction de l'omnipotence. Des philosophes de la Grèce aux apologètes de l'Eglise, du tyran qui se fait craindre au monarque qui se fait aimer, de la justice à la bonté, de la sévérité à la clémence, voici enfin révélée la généalogie de notre conception de la Cité comme lieu de la donation et de l'échange. Plongeant dans les sources de notre culture, ce livre montre comment la nomination a été changée en émancipation, 'asservissement en affranchissement, la dépendance en reconnaissance. A la différence de la peur que produit le dieu impitoyable parce qu'invulnérable et immuable, le monarque inspire l'amour que seul peut procurer le sentiment d'une dette inaliénable, au sens propre d'une grâce, d'une gratuité fondée sur l'exercice sacrificiel du pouvoir. Ainsi se dessine l'espace commun dont nous sommes les héritiers et que nous pouvons habiter comme un bienfait partagé. Au sens propre, une philanthropie. Renversant la représentation usuelle du monothéisme, cette ouverture théologico-politique aussi inédite que saisissante est appelée à compter. Philosophe, écrivain, enseignant à l'Institut orthodoxe Saint-Serge, Gilles-Jérémie Ceausescu est l'auteur de plusieurs ouvrages mais publie ici le premier livre de son oeuvre personnelle, d'ordre métaphysique.