La Russie des Tsars

Ivan le Terrible, Pierre le Grand, Alexandre III, Nicolas II... Pendant près de quatre siècles, les tsars ont construit la puissance et forgé le destin de l'immense empire russe, avant d'être brusquement emportés, en 1917, par la tourmente révolutionnaire. Quand et comment la Russie est-elle devenue un empire ? Quels liens unissaient le souverain et son peuple ? Quelle marque les tsars ont-ils imprimée à leur pays ? A ces questions et à beaucoup d'autres, ce livre vous permettra de répondre. Qui ne connaît pas son passé n'a pas d'avenir. La Bibliothèque à remonter le temps, collection unique en son genre, s'adresse à tous. Elle allie goût du savoir et plaisir de la lecture en vous invitant à voyager en compagnie des meilleurs historiens. Que vous soyez adolescent, adulte, professeur ou tout simplement citoyen, découvrez l'Histoire comme vous ne l'avez jamais vue.