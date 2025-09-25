Inscription
Droit constitutionnel

Thibaud Mulier

Plus de 80 questions-réponses pour maîtriser les fondamentaux du droit constitutionnel. Cet ouvrage présente les fondamentaux du droit constitutionnel en 80 questions-réponses (Q/R). Conforme aux programmes des Licences de droit, il constitue un outil d'apprentissage ou de révision efficace. Des encadrés permettent d'approfondir des notions clés (ex : les pleins pouvoirs du président de la République ; le Conseil constitutionnel, une Cour suprême ? ).

Chez La Documentation Française

Paru le 02/10/2025

180 pages

14,50 €

9782111741454
