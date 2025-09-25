Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

La maison hantée

Susie Morgenstern, Clotka

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand la famille Arthur et ses six animaux déménagent dans une maison parfaite selon Grand-Mère Léo, d'étranges phénomènes se produisent. Une aventure frissonnante pour les jeunes lecteurs ! Résumé : La famille Arthur se retrouve à l'étroit dans son appartement avec ses six animaux de compagnie. Il est temps de déménager ! Grand-Mère Léo trouve la maison idéale, mais une fois la famille installée, des événements bizarres commencent à se produire. Seuls à la maison, les enfants n'en mènent pas large... Et si cette demeure parfaite était en réalité hantée ? Ce nouveau tome de la série à succès "La famille trop d'fille" plonge les jeunes lecteurs dans une aventure mystérieuse sur le thème d'Halloween. Une histoire qui permet d'aborder avec légèreté les thèmes du déménagement, de la peur et de la vie en famille nombreuse dès 6 ans. La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination...

Par Susie Morgenstern, Clotka
Chez Nathan

|

Auteur

Susie Morgenstern, Clotka

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La maison hantée par Susie Morgenstern, Clotka

Commenter ce livre

 

La maison hantée

Susie Morgenstern, Clotka

Paru le 25/09/2025

48 pages

Nathan

6,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095050948
9782095050948
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.