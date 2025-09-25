La maison hantée

Quand la famille Arthur et ses six animaux déménagent dans une maison parfaite selon Grand-Mère Léo, d'étranges phénomènes se produisent. Une aventure frissonnante pour les jeunes lecteurs ! Résumé : La famille Arthur se retrouve à l'étroit dans son appartement avec ses six animaux de compagnie. Il est temps de déménager ! Grand-Mère Léo trouve la maison idéale, mais une fois la famille installée, des événements bizarres commencent à se produire. Seuls à la maison, les enfants n'en mènent pas large... Et si cette demeure parfaite était en réalité hantée ? Ce nouveau tome de la série à succès "La famille trop d'fille" plonge les jeunes lecteurs dans une aventure mystérieuse sur le thème d'Halloween. Une histoire qui permet d'aborder avec légèreté les thèmes du déménagement, de la peur et de la vie en famille nombreuse dès 6 ans. La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination...