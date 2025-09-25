Quand la tablette des parents révèle un secret interdit... Une bande d'amis face à un dilemme : regarder une série d'épouvante en cachette ou choisir de jouer ensemble. Une aventure pleine de courage et d'amitié ! Découvrez Le Manoir de la peur , un roman captivant de la collection Etoile Filante qui accompagne les enfants vers la lecture autonome ! Résumé : Les jumelles Ysée et Luce viennent de faire une découverte qui va tout changer : elles ont trouvé le code pour déverrouiller la tablette de leurs parents ! Surexcitées, elles partagent leur secret avec leurs amis Oscar, Edwin et Ness. Ensemble, ils projettent de regarder en cachette Le Manoir de la peur , une série d'épouvante normalement interdite aux enfants de leur âge. Mais alors que le groupe est enthousiaste, Luce commence à douter. Est-ce vraiment une bonne idée de regarder cette série effrayante ? Ne serait-il pas plus amusant de simplement jouer ensemble ? Ce roman parfaitement adapté aux lecteurs de CE2-CM2 (7-9 ans) aborde avec justesse les thèmes de l'amitié, des règles parentales, du courage et des choix personnels. A travers cette bande de copains de tous milieux et origines, les lecteurs se reconnaîtront et réfléchiront à leurs propres décisions face à la tentation de l'interdit. La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination...