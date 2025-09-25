Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Le manoir de la peur

Gaël Aymon, Elodie Durand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand la tablette des parents révèle un secret interdit... Une bande d'amis face à un dilemme : regarder une série d'épouvante en cachette ou choisir de jouer ensemble. Une aventure pleine de courage et d'amitié ! Découvrez Le Manoir de la peur , un roman captivant de la collection Etoile Filante qui accompagne les enfants vers la lecture autonome ! Résumé : Les jumelles Ysée et Luce viennent de faire une découverte qui va tout changer : elles ont trouvé le code pour déverrouiller la tablette de leurs parents ! Surexcitées, elles partagent leur secret avec leurs amis Oscar, Edwin et Ness. Ensemble, ils projettent de regarder en cachette Le Manoir de la peur , une série d'épouvante normalement interdite aux enfants de leur âge. Mais alors que le groupe est enthousiaste, Luce commence à douter. Est-ce vraiment une bonne idée de regarder cette série effrayante ? Ne serait-il pas plus amusant de simplement jouer ensemble ? Ce roman parfaitement adapté aux lecteurs de CE2-CM2 (7-9 ans) aborde avec justesse les thèmes de l'amitié, des règles parentales, du courage et des choix personnels. A travers cette bande de copains de tous milieux et origines, les lecteurs se reconnaîtront et réfléchiront à leurs propres décisions face à la tentation de l'interdit. La collection Etoile Filante accompagne votre enfant vers la lecture indépendante. Conçue comme une passerelle avant les grands romans, elle offre des textes parfaitement adaptés aux jeunes lecteurs qui souhaitent gagner en autonomie ! Avec ces histoires captivantes, votre enfant pourra lire et relire ses livres où il veut, quand il veut, développant ainsi son goût pour la lecture et son imagination...

Par Gaël Aymon, Elodie Durand
Chez Nathan

|

Auteur

Gaël Aymon, Elodie Durand

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le manoir de la peur par Gaël Aymon, Elodie Durand

Commenter ce livre

 

Le manoir de la peur

Gaël Aymon, Elodie Durand

Paru le 25/09/2025

64 pages

Nathan

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095050924
9782095050924
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.